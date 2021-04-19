أخبار عاجلة

كنعان بعد لجنة المال: طلبنا من ادارة الجمارك تزويدنا بتأثير تصحيح اوضاع رتباء وعناصر الضابطة الجمركية ماليا واداريا والتوجه مبدئياً هو لانصافهم

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان وعلى جدول الأعمال 4 بنود تتعلّق بمكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المحولة للخارج والسرية المصرفية وتسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية
lebanon 24
19/04/2021 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: ليتحمل البرلمان مسؤوليته باقراره بما يؤمن حقوق المودعين في التحويل والسحوبات
lebanon 24
19/04/2021 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: نقاش جدّي وعميق وعلمي أفضى إلى اعادة صياغة رفع السرية المصرفية بما يؤكد رفع هذه السرية ودور القضاء لبته الأسبوع المقبل
lebanon 24
19/04/2021 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس تعديل قانون سرية المصارف واقتراح استرداد الاموال المحولة الى الخارج واقتراح تعديل قانون مكافحة تببيض الاموال وتمويل الارهاب
lebanon 24
19/04/2021 18:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2021-04-19
18:09 | 2021-04-19
17:58 | 2021-04-19
17:56 | 2021-04-19
17:30 | 2021-04-19
17:27 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website