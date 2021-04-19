أخبار عاجلة

المكتب السياسي لحركة أمل: تشكيل الحكومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت بعد تزايد الأزمات وتلاشي هيبة المؤسسات والإستمرار في رفع المطالب المعطلة

Lebanon 24
19-04-2021 | 13:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المكتب السياسي لـ"أمل": للبِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية
lebanon 24
19/04/2021 18:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب السياسي لحركة أمل: للاسراع في انجاز الحكومة
lebanon 24
19/04/2021 18:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
شكري من عين التينة: نقلت القلق الذي يواردنا بسبب استمرار الازمة السياسية ولتشكيل حكومة اختصاصيين واطلاع الحكومة بمسؤزولياتها كاملة لمواجهة التحديات الراهنة
lebanon 24
19/04/2021 18:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: البعض يتمسّك بولائه الخارجي على حساب لبنان واللبنانيين وما القول عن الذين يعرقلون قصداً تشكيل الحكومة ليوهموا الشعب أن المشكلة في الدستور فيما الدستور هو الحلّ وسوء الأخلاق السياسي هو المشكلة
lebanon 24
19/04/2021 18:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2021-04-19
18:09 | 2021-04-19
17:58 | 2021-04-19
17:56 | 2021-04-19
17:30 | 2021-04-19
17:27 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website