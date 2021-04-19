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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A+ لمن يرغب بالتبرع الرجاء التوجه الى مستشفى الزهراء للاستفسار

Lebanon 24
19-04-2021 | 17:27
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مريضة في مستشفى الهيكلية بحاجة ماسة لدم من فئة AB+. للتبرع الرجاء الاتصال على 518653-70
lebanon 24
19/04/2021 18:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة o+ في مستشفى الزهراء
lebanon 24
19/04/2021 18:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: مريض في مستشفى الرسول الاعظم بحاجة ماسة الى وحدتي دم من فئة A- للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 71/357554
lebanon 24
19/04/2021 18:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى السان جورج - عجلتون بحاجة ماسة لدم من فئة AB- للتواصل: 607735-70
lebanon 24
19/04/2021 18:44:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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