28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
إصابة وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي بفيروس كورونا
Lebanon 24
19-04-2021
|
19:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
إصابة رئيس باكستان عارف علوي بفيروس كورونا
Lebanon 24
إصابة رئيس باكستان عارف علوي بفيروس كورونا
20/04/2021 00:24:11
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس "كورونا"
Lebanon 24
وزير الصحة الباكستاني يعلن إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس "كورونا"
20/04/2021 00:24:11
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يعلن إصابته بفيروس كورونا
Lebanon 24
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي يعلن إصابته بفيروس كورونا
20/04/2021 00:24:11
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 7وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و290 حالة شفاء
Lebanon 24
وزارة الصحة المغربية: تسجيل 7وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و290 حالة شفاء
20/04/2021 00:24:11
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
09:00 | 2021-04-19
19/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
13:07 | 2021-04-19
19/04/2021 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
09:19 | 2021-04-19
19/04/2021 09:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
19:47 | 2021-04-19
19/04/2021 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:49 | 2021-04-19
19/04/2021 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:20 | 2021-04-20
وزارة الري المصرية: تنفيذ عملية الملء الثاني لسد لنهضة هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر
00:18 | 2021-04-20
وزارة الري المصرية: الجانب الإثيوبى يسعى لفرض أمر واقع من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني
23:50 | 2021-04-19
وزارة الري المصرية: مغالطات كبيرة تقدمها إثيوبيا بشأن تصريف نهر النيل والتعبئة الثانية لسد النهضة
23:34 | 2021-04-19
البنتاغون: لا توجد بقعة في العالم لا نستطيع ضربها لو أردنا ذلك
23:22 | 2021-04-19
الاتحاد الأوروبي: طرد الدبلوماسيين الأوروبيين ينتهك المبادئ والأعراف ويهدد الاستقرار في أوروبا
23:21 | 2021-04-19
الخارجية الأميركية: جائحة كورونا لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على المسافرين
فيديو
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
16:41 | 2021-04-19
20/04/2021 00:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact