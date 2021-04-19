متحدث باسم الخارجية الأميركية: الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا ستحتاج إلى العودة للعواصم للتشاور والمناقشات كانت شاملة ومدروسة دون حدوث اختراقات حتى الآن (سكاي نيوز)

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