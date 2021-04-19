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غوتيريش: على الدول التحرك الآن لحماية سكانها من التأثيرات الكارثية للتغير المناخي

Lebanon 24
19-04-2021 | 20:59
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