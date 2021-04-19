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إثيوبيا تدعو مجلس الأمن إلى حث مصر والسودان على العودة للمفاوضات الثلاثية بشأن الملء الثاني لسد النهضة والتشغيل السنوي للسد

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:35
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