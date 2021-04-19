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المتحدث باسم الخارجية العراقية: الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية و أمن المنطقة واستقرارها ينعكس على العراق

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:37
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