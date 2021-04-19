رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: لبنان بلغ حافة الانهيار الشامل والتعقيدات تحول دون تشكيل الحكومة بعد نحو 9 أشهر على استقالة الحكومة (الجزيرة)

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