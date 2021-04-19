أخبار عاجلة

إنترفاكس: القوات الجوية الروسية تضرب قاعدة للمسلحين في سوريا ومقتل ما يصل إلى 200 مسلح

Lebanon 24
19-04-2021 | 22:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة سبوتنيك: الدفاعات الروسية تصد هجوما استهدف قاعدة حميميم الجوية بسوريا
lebanon 24
20/04/2021 03:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: جماعات مسلحة تخطط لشن هجمات إرهابية قبيل انتخابات الرئاسة في سوريا
lebanon 24
20/04/2021 03:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: سقوط عدد كبير من القتلى في غارة جوية روسية على قاعدة لمسلحين في سوريا (الجزيرة)
lebanon 24
20/04/2021 03:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
روبوتات هجومية.. في القوات المسلحة الروسية؟
lebanon 24
20/04/2021 03:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:14 | 2021-04-20
03:13 | 2021-04-20
03:05 | 2021-04-20
02:42 | 2021-04-20
02:20 | 2021-04-20
01:41 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website