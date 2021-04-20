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‏وزارة الري المصرية: تنفيذ عملية الملء الثاني لسد لنهضة‬⁩ هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر

Lebanon 24
20-04-2021 | 00:20
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