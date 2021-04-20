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واشنطن تعرب عن قلقها العميق إزاء خطط موسكو منع سفن من الإبحار في أجزاء من البحر الأسود

Lebanon 24
20-04-2021 | 03:13
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