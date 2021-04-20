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البطريرك الراعي يستقبل رئيس اتحاد المصارف العربية جوزف طربيه

Lebanon 24
20-04-2021 | 10:30
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البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
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