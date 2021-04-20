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خام برنت يرتفع دولارا للبرميل إلى 68.05 دولار وهو أعلى مستوى منذ 18 آذار

Lebanon 24
20-04-2021 | 11:49
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