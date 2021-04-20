أخبار عاجلة

الرئيس عون عرض مع رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الأوضاع الإجتماعية والإنسانية في البلاد

Lebanon 24
20-04-2021 | 11:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل زينة عكر وعرض معها الأوضاع العامة في البلاد بعد التطورات الأمنية الأخيرة وعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع
lebanon 24
20/04/2021 12:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى النائب أنطوان بانو وعرض معه الأوضاع السياسية العامة ومعالجة الأضرار التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت والمخصصات المالية التي وضعها رئيس الجمهورية لأجل هذه الغاية
lebanon 24
20/04/2021 12:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وموضوع الإنتخابات النيابية الفرعية
lebanon 24
20/04/2021 12:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر لـ"mtv": الأب جان عقيقي الذي أنشد "أنا الأم الحزينة" في وداع لقمان سليم كان هدفه تعزية والدته لكن كان يمكن تجنّب هذا الأمر واختيار ترنيمة أخرى
lebanon 24
20/04/2021 12:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:49 | 2021-04-20
11:46 | 2021-04-20
11:36 | 2021-04-20
11:12 | 2021-04-20
10:54 | 2021-04-20
10:53 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website