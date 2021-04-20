مجلس القضاء الأعلى سيُبقي جلساته مفتوحة وإذا قبلت القاضية غادة عون بتوليفة معينة وبكف يدها عن الملفات المالية سيتم إقفال الملف وإذا لم تفعل سيتخذ قراراً آخر بحقها

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