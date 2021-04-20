أخبار عاجلة

الرئيس عون خلال استقباله اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي: لقانون موّحد للأحوال الشخصية لتحقيق التعايش الحقيقي

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الحريري استقبل وفد ايدال واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي
lebanon 24
20/04/2021 15:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور
lebanon 24
20/04/2021 15:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ​لبنان​: لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم وصل إلى مرحلة الإنهاك
lebanon 24
20/04/2021 15:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي زار المطران سويف: طرابلس مدينة الانفتاح والتعايش الإسلامي - المسيحي
lebanon 24
20/04/2021 15:42:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:33 | 2021-04-20
15:13 | 2021-04-20
15:02 | 2021-04-20
14:52 | 2021-04-20
14:25 | 2021-04-20
14:14 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website