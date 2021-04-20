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الطيران الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق مجرى الليطاني وقرى في النبطية واقليم التفاح (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:47
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