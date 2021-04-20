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عون عن التطورات القضائية الأخيرة ومشهد المظاهرات بالأمس: التظاهر السلمي حق كتعبير حر بعيداً عن المنطق الطائفي وعلى الدولة ان تحفظ العدالة للجميع

Lebanon 24
20-04-2021 | 12:49
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