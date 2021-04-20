25
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال معارك بحسب التلفزيون الرسمي
Lebanon 24
20-04-2021
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مقتل رئيس تشاد متأثرا بإصابته "خلال معارك"
Lebanon 24
مقتل رئيس تشاد متأثرا بإصابته "خلال معارك"
20/04/2021 15:44:00
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش التشادي : مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد
Lebanon 24
الجيش التشادي : مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد
20/04/2021 15:44:00
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش تشاد يعلن حظرا للتجوال ويغلق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس ديبي (روسيا اليوم)
Lebanon 24
جيش تشاد يعلن حظرا للتجوال ويغلق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس ديبي (روسيا اليوم)
20/04/2021 15:44:00
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية نقلاً عن مصادر إعلامية: تم نقل إدريس ديبي سراً بعد مقتله إلى العاصمة إنجامينا ثم تم الإعلان عن مقتله
Lebanon 24
العربية نقلاً عن مصادر إعلامية: تم نقل إدريس ديبي سراً بعد مقتله إلى العاصمة إنجامينا ثم تم الإعلان عن مقتله
20/04/2021 15:44:00
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
19:47 | 2021-04-19
19/04/2021 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد للمواطنين من الطقس بعد موجة حرارة شديدة
Lebanon 24
تحذير جديد للمواطنين من الطقس بعد موجة حرارة شديدة
17:30 | 2021-04-19
19/04/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
Lebanon 24
رئيس الجمهورية خاب أمله من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
06:05 | 2021-04-20
20/04/2021 06:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
09:00 | 2021-04-20
20/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:49 | 2021-04-19
19/04/2021 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:33 | 2021-04-20
جيش تشاد يعلن حظرا للتجوال ويغلق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس ديبي (روسيا اليوم)
15:13 | 2021-04-20
وزير الخارجية الأوكرانية: عدد القوات الروسية قد يصل إلى أكثر من 120 ألفا على الحدود في الأسبوع المقبل
15:02 | 2021-04-20
القاضية غادة عون وبعد مغادرتها جلسة مجلس القضاء الاعلى توجهت إلى مكتب مكتف لاستكمال جلسة الخبرة ثم غادرت المكان (ام تي في)
14:52 | 2021-04-20
وزارة الداخلية التونسية تعلن ضبط خلية إرهابية وإحباط مخطط إرهابي وشيك يستهدف أحد المقرات الأمنية في صفاقس
14:25 | 2021-04-20
العربية نقلاً عن مصادر إعلامية: تم نقل إدريس ديبي سراً بعد مقتله إلى العاصمة إنجامينا ثم تم الإعلان عن مقتله
14:14 | 2021-04-20
الجيش التشادي : مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير تشاد
فيديو
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تبكي بحرقة على رحيل شقيقتها.. "الله جاب الله أخد" (فيديو)
12:00 | 2021-04-20
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد يكتب وصيته بتأثر كبير ! (فيديو)
09:00 | 2021-04-20
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 15:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact