أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة الدولية تدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا

Lebanon 24
20-04-2021 | 15:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: فشلنا في الاستجابة العالمية لجائحة كورونا حتى الآن
lebanon 24
20/04/2021 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على الحكومة اللبنانية ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من قبل لبنان الى الأمم المتحدة
lebanon 24
20/04/2021 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: أكثر من 60% من أبناء الشعب السوري يعيشون في فقر
lebanon 24
20/04/2021 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أكّدت بعد لقائها الرئيس عون على التضامن ومساندة المنظمة للبنان وإصرارها على فتح مكتب إقليمي فيه كما وناشدت الطبقة السياسية إيجاد حلٍ سريع للأزمة
lebanon 24
20/04/2021 18:37:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2021-04-20
18:26 | 2021-04-20
18:23 | 2021-04-20
18:15 | 2021-04-20
18:14 | 2021-04-20
18:04 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website