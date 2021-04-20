أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس: نحن على دراية بمحاولات لحزب الله لتحدي إسرائيل بطرق جديدة (الحرة)

Lebanon 24
20-04-2021 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي يرد على نصرالله
lebanon 24
20/04/2021 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يدعو إلى حوار مع الإدارة الأميركية بشأن الملف النووي الإيراني
lebanon 24
20/04/2021 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: أدعو الفلسطينيين للانضمام إلى عملية السلام
lebanon 24
20/04/2021 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: غيرنا وجه الشرق الأوسط من خلال معاهدة السلام مع الإمارات
lebanon 24
20/04/2021 21:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:02 | 2021-04-20
21:01 | 2021-04-20
21:01 | 2021-04-20
20:54 | 2021-04-20
20:52 | 2021-04-20
20:46 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website