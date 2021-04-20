أخبار عاجلة

وكالة الأنباء الأردنية: النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة

Lebanon 24
20-04-2021 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب عام عمَّان لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": حظر النَّشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين حتّى يصدر قرار بخلاف ذلك
lebanon 24
20/04/2021 21:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الأردنية: اعتقال الشخصيات الأردنية جاء لأسباب أمنية والتحقيقات بشأنهم مازالت جارية
lebanon 24
20/04/2021 21:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة الأردنية تباشر التحقيق بحادثة نقص أوكسجين مستشفى السلط
lebanon 24
20/04/2021 21:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من أول كانون الثاني 2024
lebanon 24
20/04/2021 21:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:05 | 2021-04-20
21:02 | 2021-04-20
21:01 | 2021-04-20
21:01 | 2021-04-20
20:54 | 2021-04-20
20:52 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website