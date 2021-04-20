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أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعزي بالرئيس التشادي ويشيد بقراره التاريخي استئناف العلاقات بين البلدين
Lebanon 24
20-04-2021
|
20:21
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