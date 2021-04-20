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انفجار قوي سمع صوته في أطراف العاصمة الأفغانية كابل وأعمدة الدخان تتصاعد وسط المدينة (الحرة)

Lebanon 24
20-04-2021 | 20:39
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