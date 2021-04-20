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نيويورك تايمز نقلا أمنيين غربيين: إسرائيل لديها شبكة قوية داخل النظام الأمني الإيراني أظهرت ضعف قدراته

Lebanon 24
20-04-2021 | 21:02
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