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الخارجية الأميركية: حملة الضغط القصوى كان يفترض أن تؤدي إلى اتفاق أفضل وتلجم إيران لكن ما حصل هو العكس

Lebanon 24
20-04-2021 | 22:07
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