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رويترز: خلافات تؤجل مؤتمر السلام الأفغاني المقرر عقده في تركيا وطالبان لن تشارك

Lebanon 24
20-04-2021 | 22:12
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