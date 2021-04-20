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الوكالة الوطنية: جيش العدو الاسرائيلي اطلق قنابل مضيئة من مواقعه داخل مزارع شبعا المحتلة فوق موقع الرادار

Lebanon 24
20-04-2021 | 22:49
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