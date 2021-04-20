أخبار عاجلة

النائب العام المصري يأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

Lebanon 24
20-04-2021 | 22:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
النائب العام المصري يأمر بحزمة إجراءات في تحقيقات حادث سوهاج
lebanon 24
21/04/2021 01:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
23 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً في حادث قطار طوخ في مصر (حصيلة جديدة من النائب العام)
lebanon 24
21/04/2021 01:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب العام المصري يطلب من كل الجهات التوقف عن إصدار بيانات بشأن تصادم قطاري سوهاج حتى انتهاء التحقيقات
lebanon 24
21/04/2021 01:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة المصرية: ارتفاع عدد ضحايا قطار طوخ إلى 23 قتيلا و 139 مصابا
lebanon 24
21/04/2021 01:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:32 | 2021-04-21
01:29 | 2021-04-21
01:27 | 2021-04-21
01:15 | 2021-04-21
00:50 | 2021-04-21
00:27 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website