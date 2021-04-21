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هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد تجد الشرطي ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل

Lebanon 24
21-04-2021 | 00:27
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