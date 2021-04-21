أخبار عاجلة

‏وكالة الأدوية الأوروبية: هناك رابط محتمل بين لقاح ⁧‫جونسون‬⁩ والجلطات الدموية إلا أن فوائده أعلى بكثير من مخاطره

Lebanon 24
21-04-2021 | 02:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اليونان تعلق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" لحين مراجعته من قبل وكالة الأدوية الأوروبية
lebanon 24
21/04/2021 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وكالة الأدوية الأوروبية: لا صلة واضحة بين التطعيم بلقاح "جونسون أند جونسون" وتجلطات الدم
lebanon 24
21/04/2021 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأدوية الأوروبية: نراجع لقاح جونسون آند جونسون بعد تقارير عن تسببه بجلطات
lebanon 24
21/04/2021 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية يؤكّد وجود صلة بين لقاح "أسترازينيكا" والجلطات (أ ف ب)
lebanon 24
21/04/2021 07:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:44 | 2021-04-21
02:35 | 2021-04-21
02:34 | 2021-04-21
02:05 | 2021-04-21
01:58 | 2021-04-21
01:32 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website