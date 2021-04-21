نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": : يجب اتخاذ قرارات جوهرية وأساسية في العمق وإلا فنحن ذاهبون إلى الانفجار والحصص الوزارية لا قيمة لها في هذا الظرف

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