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البطريرك الراعي بالدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك: نطالب بحكومة انقاذية قادرة على انتشال لبنان من الانهيار والحد من تفكيك أوصال الدولة

Lebanon 24
21-04-2021 | 09:32
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البطريرك الراعي: قدرنا أن نعود إلى النهضة والازدهار ولا نستطيع قبول ممارسة الجماعة السياسية ولا نستطيع قبول خيارهم سلوك درب الانهيار كما إقفالهم كل باب يأتي منه الخير للشعب وللبنان أكان من الدول المانحة أو من صندوق النقد الدولي أو من الدول العربية ا
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