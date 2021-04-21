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روسيا تدعو أوكرانيا وحلف الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد وتتهم الطرفين باستمرار الاستعدادات العسكرية
Lebanon 24
21-04-2021
|
09:34
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