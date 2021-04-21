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الراعي: نطالب بحكومة تعمل على إعادة الهيبة للدولة واجراء الاصلاحات وتحرير القضاء من السياسيين لكي يتمكن من الحكم بعدل فالعدل اساس الملك

Lebanon 24
21-04-2021 | 09:37
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