أخبار عاجلة

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية: ما زلنا ندعو لحل مشكلة الحدود مع السودان عبر الحوار

Lebanon 24
21-04-2021 | 10:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية للجزيرة: يفترض أن هناك اعترافا متبادلا بالاتفاق الحدودي لكن السودان انتهكه
lebanon 24
21/04/2021 14:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: الدعوة لوساطة رباعية دون معرفة نتائج مفاوضات الاتحاد الإفريقي غير ملائمة
lebanon 24
21/04/2021 14:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ندعو الرئيس الفرنسي إلى التوقف عن إصدار مواقف متسرعة وغير مدروسة
lebanon 24
21/04/2021 14:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: ندعو التشاديين إلى التحلي بالمسؤولية وتغليب الحوار للحفاظ على سلم واستقرار البلاد
lebanon 24
21/04/2021 14:40:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2021-04-21
14:31 | 2021-04-21
14:26 | 2021-04-21
14:23 | 2021-04-21
14:21 | 2021-04-21
14:13 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website