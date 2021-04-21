رئيس الوزراء الاثيوبي: إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية بشأن "سد النهضة" فإن النتائج في متناول أيدينا وأفضل طريقة للمضي قدمًا هي مواصلة المفاوضات الثلاثية

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