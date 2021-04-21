بوتين: السلطات والمجتمع تصرفا بتضامن ومسؤولية في مواجهة جائحة "كورونا" والعلماء الروس حققوا اختراقاً من خلال تطوير 3 لقاحات فعالة ضدّ الفيروس

Lebanon 24