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وزارة الدفاع: المانيا تعتزم سحب قواتها من أفغانستان اعتبارا من 4 تموز

Lebanon 24
21-04-2021 | 12:43
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