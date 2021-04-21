أخبار عاجلة

بوتين: روسيا تتوخى أقصى درجات ضبط النفس رداً على محاولات المساس بها لكنها ستردّ على أي خطوات عدائية

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين: روسيا لا ترغب في حرق الجسور مع أحد لكن الرد سيكون متكافئا إذا دعت الحاجة
lebanon 24
21/04/2021 14:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
‏التحالف: محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية
lebanon 24
21/04/2021 14:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تطرد دبلوماسياً روسياً رداً على قرار موسكو إبعاد قنصل أوكرانيا في سان بطرسبورغ بعد اعتقاله
lebanon 24
21/04/2021 14:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: أخبرت بوتين بأن الولايات المتحدة خلصت إلى تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية
lebanon 24
21/04/2021 14:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2021-04-21
14:31 | 2021-04-21
14:26 | 2021-04-21
14:23 | 2021-04-21
14:21 | 2021-04-21
14:13 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website