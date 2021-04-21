الرئيس عون شدّد على ضرورة وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ معتبراً انّ من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإبقاء اللبنانيين في أرضهم

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