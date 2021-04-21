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الرئيس عون شدّد على ضرورة وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ معتبراً انّ من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وإبقاء اللبنانيين في أرضهم

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:30
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