الرئيس عون تسلّم من وفد نيابي واقتصادي الورقة التشاركية التي تم الإتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم وبحث معه آلية التنفيذ وضرورة إيجاد حلول سريعة

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