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الرئيس عون تسلّم من وفد نيابي واقتصادي الورقة التشاركية التي تم الإتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم وبحث معه آلية التنفيذ وضرورة إيجاد حلول سريعة
Lebanon 24
21-04-2021
|
13:31
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21/04/2021 14:42:11
21/04/2021 14:42:11
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