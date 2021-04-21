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الرئيس عون تسلّم من وفد نيابي واقتصادي الورقة التشاركية التي تم الإتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم وبحث معه آلية التنفيذ وضرورة إيجاد حلول سريعة

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:31
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