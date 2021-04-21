أخبار عاجلة

حادث سير قبل مفرق كفرحبو ، طريق عام الضنية

Lebanon 24
21-04-2021 | 14:06
A-
A+
Doc-P-815155-637546109660854250.jpg
Doc-P-815155-637546109660854250.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جريح بحادث سير على طريق الضنية طرابلس
lebanon 24
21/04/2021 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث تصادم بين مركبتين على طريق عام كفرشلان الضنية نتج عنه قتيل (التحكم المروري)
lebanon 24
21/04/2021 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان بحادث سير على طريق كفرشلان ـ الضنية
lebanon 24
21/04/2021 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة طفل برضوض وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه جراء حادث مروري في بلدة بيت الفقس - الضنية بعدما صدمته سيارة أثناء عبورها الطريق ونقلت فرق الاسعاف الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج
lebanon 24
21/04/2021 16:50:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:45 | 2021-04-21
16:42 | 2021-04-21
16:41 | 2021-04-21
16:32 | 2021-04-21
16:30 | 2021-04-21
16:28 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website