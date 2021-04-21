"الجديد": الخبير المالي الذي حضر إلى شركة مكتف لم يتمكن من الحصول على أيّ داتا ورفض الخروج من المكتب من دون الحصول على أيّ داتا وبعد نصف ساعة حضرت القاضية غادة عون

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