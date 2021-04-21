أخبار عاجلة

محامي شركة مكتف لـ"الجديد": نحن نحترم القضاء ونحترم القاضية غادة عون إلا أنها لم تعد مكلفة بهذا الملف بحكم قرار مجلس القضاء الأعل

Lebanon 24
21-04-2021 | 14:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مجلس القضاء الأعلى سيُبقي جلساته مفتوحة وإذا قبلت القاضية غادة عون بتوليفة معينة وبكف يدها عن الملفات المالية سيتم إقفال الملف وإذا لم تفعل سيتخذ قراراً آخر بحقها
lebanon 24
21/04/2021 16:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانه حول القاضية غادة عون... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
21/04/2021 16:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية غادة عون وبعد مغادرتها جلسة مجلس القضاء الاعلى توجهت إلى مكتب مكتف لاستكمال جلسة الخبرة ثم غادرت المكان (ام تي في)
lebanon 24
21/04/2021 16:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تزال جلسة مجلس القضاء الأعلى منعقدة حتى الساعة بعد مغادرة القاضية غادة عون
lebanon 24
21/04/2021 16:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2021-04-21
16:45 | 2021-04-21
16:42 | 2021-04-21
16:41 | 2021-04-21
16:32 | 2021-04-21
16:30 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website