متحدّث باسم تحالف "متّحدون": لن ننسحب من دون الحصول على الداتا من شركة مكتف وأيّ بطء في تسليم الملف يؤدّي إلى تلاعب بالداتا ونطلب من نقيب المحامين التحرك فورا

Lebanon 24