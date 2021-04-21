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876 خدمة ومهمة للدفاع المدني في الهيئئة الصحية الاسلامية في 24 ساعة

Lebanon 24
21-04-2021 | 16:05
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غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية: 1128 خدمة مختلفة خلال ال 24 ساعة الماضية
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