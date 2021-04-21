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وزير العدل الأميركي يعلن فتح تحقيق في ممارسات الشرطة أثناء الأحداث التي شهدتها مدينة مينابوليس

Lebanon 24
21-04-2021 | 17:12
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