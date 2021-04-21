عبد الرحمن البزري عبر تويتر: انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية الى ما دون ١٠٪ مؤشر ايجابي اضافي علينا التقيد بالارشادات الصحية وزيادة اعداد الملقحين

Lebanon 24